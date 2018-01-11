Playboy впервые украсил свою обложку транссексуалкой

В связи с выходом очередного номера Playboy главный редактор немецкого издания Флориан Бойтин заявил, что появление на обложке Джулианы Фарфаллы - прекрасный пример того, насколько важна борьба за право на самоопределение.

Стоит заметить, что фотография женщины-трансгендера в "Плейбое" никакая не сенсация ни для журнала, ни для его читателей, подавляющая часть которых являются мужчинами. Потому что 21-летняя Джулиана Фарфалла - не первая транссексуалка, позировавшая для "Плейбоя".

Известная французская модель-трансгендер Инес Рау даже стала девушкой месяца в прошлогоднем октябрьском выпуске "Плейбоя". Мало того, она с гордостью заявила, что сам основатель и многолетний владелец журнала Хью Хефнер незадолго до своей смерти в сентябре прошлого года выбрал номер, в котором были опубликованы ее фотографии. Реакция читателей была неоднозначно положительной. Кстати, Инес Рау впервые разделась для "Плейбоя" а 2014 году. Но и она - не первая снявшаяся для журнала красавица, родившаяся мужчиной, отмечает dw.com.

Еще 37 лет лет назад, в 1981 году, в американском издании Playboy были опубликованы фотографии английской модели, позднее одной из самых известных транссексуалок мира Кэролайн Косси. У Косси была небольшая роль в двенадцатом фильме о британском суперагенте Джеймсе Бонде "Только для твоих глаз". Ее заметили сотрудники "Плейбоя" и пригласили в качестве фотомодели. После чего желтая пресса "разоблачила" ее, сообщив о том, что девушка Бонда в прошлом была мальчиком по имени Барри Кеннет Косси. Но Кэролайн успешно работала в модельном бизнесе, а позже написала автобиографическую книгу о жизни модели, актрисы-транссексуала под названием "Я женщина".