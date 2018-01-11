БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.

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