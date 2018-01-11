Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Молдовы

Рост молдавской экономики в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году - 3,6%. Таков прогноз Всемирного банка, обнародованный в его январском докладе "Глобальные экономические перспективы".

Как передает Инфотаг, по сравнению с прошлым, июньским докладом 2017 г. прогнозы повышены на 0,1%. А на 2020 г. ВБ предсказывает рост ВВП Молдовы в пределах 3,3%.



Рост экономики РМ ожидается за счет увеличения публичных инвестиций и денежных переводов из-за границы от трудовых мигрантов, повышения притока иностранных инвестиций на фоне улучшения ситуации в финансовом секторе и улучшения делового климата.



Министерство экономики прогнозирует в 2018 г. рост ВВП на уровне 3%, а в 2019 и 2020 гг. - на 4%.