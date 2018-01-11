Дело о гибели подростка в селе Вережены: отец несовершеннолетнего убийцы предстанет перед судом

Отец 14-летнего подростка из села Вережены, застрелившего соседского мальчика, предстанет перед судом.

Прокуратура завершила расследование и передала материалы дела в инстанцию. Мужчину обвиняют в нарушении правил хранения оружия, грозит ему до трех лет тюрьмы.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Подросток из отцовского ружья застрелил семилетнего ребенка. Тело на следующий день нашли в колодце. Подростка обвиняют в предумышленном убийстве, на время следствия его оставили на свободе.





