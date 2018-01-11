Статистика: в каких районах Молдовы больше всего наркозависимых

В 2017 году в Молдове были зарегистрированы более 11 с половиной тысяч наркозависимых, что на 3% больше, чем в 2016-ом.

По данным Генерального инспектората полиции, около 7800, или около 70%, состоят на учете у наркологов в столице. В Бельцах зарегистрированы 1200, а в Тараклии - чуть больше 760. Меньше всего наркозависимых зарегистрировано в Ниспоренском, Шолданештском и Сынжерейском районах.



Чаще всего на учет становятся потребители наркотиков старше 30 лет. Их свыше 7800. Более чем две тысячи зарегистрированных наркозависимых - в возрасте от 18 до 24 лет.







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