В Италии гражданку Молдовы насмерть сбил поезд

63-летняя молдаванка скончалась после того, как ее сбил поезд. Инцидент произошел в коммуне Лентате-суль-Севезо в Италии 10 января.

Как пишет местная пресса, ссылаясь на слова очевидца, женщина гуляла по железнодорожным путям, и, несмотря на гудок поезда, не отошла в сторону.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, идет ли речь о суициде или же это был несчастный случай, пишет aif.md





