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Госдеп США назвал Молдову безопасной для поездок страной
// фото: ru.sputnik.kg
14:32, 11 Jan 2018
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Молдова является безопасной страной для поездок в нее граждан США. Об этом свидетельствуют обнародованные властями США новые рекомендации для американских граждан, которые собираются посетить другие страны. Как объясняет Госдепартамент, рекомендации помогут оценить риски предстоящих поездок.

Как сообщает Инфотаг, новые рекомендации представлены в виде интерактивной карты и отдельного списка стран.

Госдеп разделил все страны на четыре группы. В первую - безопасную - отнесены государства, в которые можно ездить, соблюдая обычные меры предосторожности. В этой зоне, в частности, оказалось большинство стран Восточной Европы, Скандинавские страны, а также многие бывшие республики СССР, в том числе Молдова.

Во вторую - "повышенной осторожности" - попали страны, в которых, по мнению властей США, необходима повышенная осторожност ь. В эту категорию попала Украина, где, по мнению Госдепа, следует опасаться преступности и беспорядков, а также страны Западной Европы из-за высокого риска терактов.

В третью категорию отнесены страны, поездки в которые Госдепартамент рекомендует пересмотреть. В частности, сюда попала Россия - там Вашингтон отмечает в качестве повышенных рисков терроризм и агрессию. Особенно это касается Северного Кавказа и Чечни.

В четвертую группу попали страны, куда власти США ездить не рекомендуют. В нее вошли Афганистан, Иран, Сирия, Ливия, Йемен, КНДР.




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