Усатого поймали на лжи! В политическом деле на Плахотнюка, сфабрикованное Кремлем, фигурирует человек, который находится в тюрьме, утверждающий, что Усатый использовал его для PR

Неточности и ложь в политическом деле, которое было открыто на имя Владимира Плахотнюка, сфабрикованное Москвой по заказу ФСБ и Усатого, выходят наружу. Российская газета «Коммерсантъ» в опубликованной сегодня статье утверждает, что физической ликвидацией Ренато Усатого, запланированной в 2014 году, должен был заняться «некто» Руссу.

Журналисты московского интернет-издания, которые утверждают, что получили детали из расследования российских властей, пишут, что лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк создал преступную организацию, чтобы избавится от Усатого и для этого нанял Руссу. По-видимому, речь идет об осужденном за убийство Денисе Руссу, который в одном из расследований Zeppelin разоблачал Усатого, заявив, что не имеет никакого отношения к этим обвинениям. Он утверждает, что не знаком с Плахотнюком или его людьми. Более того, Руссу уверен, что Усатый самым гнусным образом использовал чью-то трагедию ради политического PR и для того, чтобы превратить себя в жертву. «Я впервые услышал об этом предполагаемом убийстве из газеты в 2014 году. Тогда Усатый обвинил кого-то из нас и заявил, что представит какие-то документы ... Пусть опубликует эти документы. Это был дешевый PR, который должен был привлечь внимание того или иного политика. И все на этом», - заявил Денис Руссу для Zeppelin.md. Напомним, что представители Басманного районного суда ранее заявили российской прессе, что на лидера ДПМ завели уголовное дело за «расовую, политическую, идеологическую и этническую ненависть». В свою очередь, представители ДПМ заявили, что это политическое досье, и расценили действия России как «провокацию и политическое преследование, которым подвергаются представители партии, должностные лица правительства и парламента». В то же время Генеральный секретариат Интерпола уже отказал России в объявлении Влада Плахотнюка в международный розыск, считая, что обвинение политически мотивировано. Кроме того, Интерпол обратился ко всем государствам-членам с просьбой не отвечать на запросы России в отношении Влада Плахотнюка и удалить любые регистрации в национальных базах касательно этого имени.

Комментарии

Другие новости