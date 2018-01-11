Свалку мертвых животных обнаружили под Яловенами

Обнаружившая жуткую свалку женщина обратилась в полицию Яловен, а те, в свою очередь, – в экологическую инспекцию. Когда инспекторы прибыли на место, животных отходов там уже не было, однако отснятые материалы послужили доказательством, пишет bani.md.

Выяснилось, что останки животных вывезли два экономических агента. Свалка была устроена на частной территории, но в непосредственной близости от сельскохозяйственных участков.

На инцидент отреагировали в Нацагентстве по безопасности пищевых продуктов. Экономические агенты рассказали, что на их ферме было отключено электричество, и свиньи, находившиеся в закрытом помещении, задохнулись от паров аммиака.

Владельцы умерших животных были наказаны штрафом, а сами останки проверят на наличие вируса африканской чумы свиней, пишет aif.md







