"Евровидение-2018": до конца приема заявок на национальный отбор остались считанные дни

Срок приема заявок на участие в национальном отборе на ежегодный песенный конкурс "Евровидение" истекает в понедельник 15 января.

Как сообщает Инфотаг, все желающие могут подать заявление о регистрации в конкурсе и аудиоматериалы лично в центре сбора заявок на TV Moldova 1 или отправить по электронной почте eurovision@trm.md.

Исполнителя, который представит Молдову на конкурсе, организаторы надеются выбрать в ходе трех этапов: живого прослушивания, полуфинала, который состоится 22 февраля, и финала 24 февраля.

В "Евровидении-2018" примут участие представители 42 стран. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал - 12 мая в Лиссабоне.

На конкурсе 2017 г. в Киеве молдавская группа SunStroke Project заняла третье место. Это лучшее достижение молдавских артистов за все время участие в "Евровидении".