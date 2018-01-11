В 2017 году вырос объем иностранных инвестиций в развитие севера страны

Объем иностранных инвестиций на региональное развитие в северном регионе Молдовы в 2017 году составил 34,3 млн. леев, что в 2,5 раза превышает результаты 2016 г. (13 млн.)

Как сообщили Инфотаг в Агентстве регионального развития Nord, при финансовой поддержек Евросоюза начата реализация шести проектов - четырех по повышению качества услуг водоснабжения и канализации и двух по энергоэффективности, общей стоимостью 18,8 млн. леев. Данные проекты реализуются в рамках программы Модернизации местных общественных услуг при координации со стороны Немецкого агентства по развитию.



По информации ADR Nord, еще два проекта, направленные на развитие деловой среды, осуществляются при помощи правительства Чехии, которая составила 11,8 млн. леев. Поддержка Румынии выразилась в 3,21 млн. леев, Эстонии - в 1,2 млн.



"Также из Национального фонда регионального развития были выделены 69,5 млн. леев, на них в рамках 13 проектов удалось построить 58,6 км водопроводных и канализационных сетей, две станции по очистке воды и утеплить три здания - спортивной школы-интерната в Бричень и центров общественного здоровья в Единец и Дрокия", - сообщают в агентстве.



В ADR Nord отметили, что в 2018 г. основными задачами агентства станут повышение качества социальных услуг, экономическое развитие региона и улучшение работы местных властей.