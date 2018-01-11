Молдова и Румыния хотят обмениваться данными о возмещении НДС

Молдова и Румыния договорились об обмене на постоянной основе данными о возмещении Налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщили в руководстве Таможенной службы Молдовы, договоренность достигнута в ходе встречи руководителей таможенных органов двух стран - Виталия Врабие и Мариуса Атомей. Речь идет о возмещении НДС на имущество стоимостью выше 300 евро.

Обмен позволит исключить случаи необоснованного запроса освобождений от уплаты НДС, которые предусматривает европейское законодательство. Собеседники также обсудили целесообразность обмена данными о сканированиях, передает Инфотаг.

Таможенные ведомства Молдовы и Румынии совместно работают над внедрением проектов по ускорению и оптимизации движения на границе.

В перспективе будет организован совместный контроль в пункте пропуска Кахул-Оанча, а также о ра сширении инфраструктуры пунктов пропуска Леушень-Албица, Скулень-Скулень и Джурджулешть-Галац. Эти работы финансируются специальной программой Евросоюза, в которой также финансово участвуют правительства Молдова и Румыния.