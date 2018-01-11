В столице задержали группу несовершеннолетних взломщиков

Сотрудники столичной полиции задержали группу несовершеннолетних взломщиков.

Троим подозреваемым нет и 16 лет, а возглавлял банду один из более взрослых товарищей, сообщает Инфотаг.

С сентября 2017 года по январь злоумышленники обчистили в столице, по меньшей мере, шесть квартир и 11 гаражей.

Всего украдено имущества более чем на 80 тыс. леев. Злоумышленники были пойманы правоохранителями при попытке продать украденное.