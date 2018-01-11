Придуман чемодан, который самостоятельно ездит за владельцем

Американская компания представила чемодан, который самостоятельно ездит за владельцем.

Он приспосабливается к скорости человека, а управлять изобретением можно с помощью джойстика. Чемодан, к тому же, имеет функцию "найди меня", благодаря этому, багаж определяет местонахождение владельца и движется навстречу.

Чемоданы планируют выпустить в трех размерах, а цена будет стартовать от 1 тысячи долларов, сообщает УНИАН.



