Столицу Казахстана накрыла снежная буря, в городе объявили чрезвычайную ситуацию

В столице Казахстане Астане из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

Из-за ухудшения погодных условий в городе отменены занятия в школах, в колледжах для студентов 1–2-х курсов. В связи с ухудшением метеоусловий временно закрыт аэропорт Астаны, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные власти.

Руководителям государственных органов, образовательных учреждений, рынков и торговых центров, объектам строительства рекомендуют приостановить деятельность. В городе продолжат работу пожарная служба, полиция, службы департамента по ЧС, скорой медицинской помощи, медицинские учреждения и коммунальные службы, пишет УНИАН.