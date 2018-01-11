ВОЗ: Корь – основная причина смертности у детей

Одной из основных причин детской смертности в раннем возрасте происходит из-за заболевания корью. Об этом в четверг, 11 января, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что от кори в 2015 году умерло более 134 тысяч человек. Большинство из них – дети до пяти лет.



Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму. Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью.



Из-за кори могут развиться слепота, энцифалит, ушные инфекции, осложнения дыхательных путей и прочее.



Тяжело переносят корь дети, которые плохо питаются, кто испытывает недостаток в витамине А, передает korrespondent.net.