Пьяный украинец со скуки 15 раз вызывал полицейских

В Днепре полиция составила протокол на местного жителя, который со скуки вызвал 15 раз сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Днепропетровской области.

"10 января, около 22:00 патрульные выехали на этот вызов. Как выяснилось, заявитель находился в состоянии алкогольного опьянения, впрочем, телесных повреждений у него не обнаружили, а его документы были на месте", - рассказали полицейские.

По словам правоохранителей, мужчина пытался таким образом связаться со своим другом, который является сотрудником Патрульной полиции и в этот день был на дежурстве.

В связи с этим был составлен на нарушителя протокол, передает korrespondent.net.