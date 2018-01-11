НАСА показало кадры редких "серебристых облаков" над Антарктидой

Специалисты НАСА продемонстрировали впечатляющие кадры ночного сияющего неба над Антарктидой, получившиеся благодаря явлению «серебристых облаков».

Необычное явление, именуемое «серебристыми облаками», происходит дважды в год — летом на Северном и Южном полушариях. Из-за высокой влажности в воздухе образуются кристаллы льда, которые прикрепляются к мельчайшим частицам метеорной пыли и начинают отражать солнечный свет на высоте около 80 км над Землей. В результате образуется завораживающая голубая дымка.

Специалисты отмечают, что нынешний сезон «серебристых облаков» начался в Южном полушарии 19 ноября, передает Моя планета.

«По сравнению с данными предыдущих годов этот сезон, похоже, довольно средний, но, конечно, никто не знает, какие сюрпризы будут впереди, потому что сезоны Южного полушария очень переменчивы», — сообщила член научной команды, занимающейся изучением «серебристых облаков».