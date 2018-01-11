Хакер 13 лет следил за людьми через компьютеры

Жителя Огайо Филлипа Дурачински в среду, 10 января, обвинили в незаконной слежке и сборе данных с компьютеров граждан и организаций США, сообщает Reuters.

Как установило следствие, 28-летний хакер в течение 13 лет собирал информацию из систем, принадлежащих частным лицам, школам, полиции и даже Министерству энергетики США.

Отмечается, что Дурачински собирал широкий спектр информации с компьютеров, включая банковские рекорды, фотографии, поисковые запросы в Интернете и потенциально смущающие сообщения.

Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации хакер удаленно подключался к камерам и микрофонам, установленным на компьютеры его жертв, передает korrespondent.net.