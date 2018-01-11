Леопард съел двух детей в Индии

В индийском округе Чхиндвара (штат Мадхья-Прадеш) леопард за шесть часов убил и съел двух детей.

В воскресенье днем хищник напал на трехлетнюю девочку, которая играла возле дома. Он убил ее и уволок тело в лес. Через шесть часов леопард появился в соседней деревне и утащил десятилетнего мальчика, который сидел перед хижиной.

Животное действовало быстро и бесшумно, поэтому никто не заметил нападения. Мать пропавшего мальчика подняла тревогу, когда вышла во двор и увидела на стене кровь. Ночью жители деревни отыскали в кустах останки ребенка.

«Это леопард, и притом молодой, именно поэтому он нападает на детей, — заявил представитель лесничества округа Чхиндвара. — Мы разыскиваем животное и собираемся переселить его в другое место, когда поймаем». По его словам, пока хищник на свободе, жителям окрестных деревень помогут себя обезопасить.

В последнее время тигры и леопарды стали чаще нападать на детей в штате Мадхья-Прадеш. 6 января леопард загрыз 12-летнего мальчика, в ноябре тигр утащил 9-летнего ребенка, а 22 октября хищник убил 10-летнюю девочку, которая пасла скот с младшей сестрой. Сестра пыталась отобрать у него тело, но животное скрылось с добычей.

Все эти нападения произошли недалеко от леса Ратапани, где располагается тигриный заповедник. За последние несколько лет численность живущих там хищников выросла вдвое, пишет lenta.ru