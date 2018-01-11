Европейская комиссия намерена инвестировать совместно с государствами-членами ЕС в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как стало известно, предполагается инвестировать около 1 млрд евро из государственных средств до 2020 года.
Комментарии
- В США Ford с автопилотом разбили в первый же день испытаний
- В macOS нашли очередную уязвимость, которая позволяет менять настройки без пароля
- Придуман чемодан, который самостоятельно ездит за владельцем
- Автоконцерн Ford обвинили в манипулировании дизельными моторами
- Курс биткоина упал до $13 000
- National Interest рассказало о танке, который "изменит ход боевых действий на суше"
- Названы самые безопасные автомобили 2017 года
- Владельцы iPhone X обнаружили "болезненный" дефект смартфона
- В Германии выпустили кроссовки со встроенным проездным
- Apple пообещала оградить детей от iPhone
- В США Ford с автопилотом разбили в первый же день испытаний
- Полиция завела уголовное дело по случаю в Институте матери и ребёнка
- Ремонт главной улицы в Бельцах прервали из-за плохой погоды
- На ремонт столичных подземных переходов выделят почти полтора миллиона леев
- Масштабный пожар в Одессе: сгорели ресторан, магазин и кафе. ФОТО
- Усатого поймали на лжи! В политическом деле на Плахотнюка, сфабрикованное Кремлем, фигурирует человек, который находится в тюрьме, утверждающий, что Усатый использовал его для PR
- Статистика: в каких районах Молдовы больше всего наркозависимых
- Циклон-бомба: пассажир лайнера опубликовал видео страшного шторма
- Под Одессой массовый мор рыбы. ВИДЕО
- Пожар в здании бывшей гостиницы Național в столице
- В столичном парке Штефана чел Маре объявили тревогу: район оцеплен полицией
- Друзья по протестам не забываются. Нэстасе встает на защиту Усатого и боится, что его отправят в отставку
- Анастасия Волочкова на шпагате съехала с лестницы
- Аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов в США. ВИДЕО
- В Москве уроженку Молдовы сожитель избил утюгом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Пришло время пожинать плоды.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Исключительно плодотворный рабочий день. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си