США собираются отправить в Европу танковую бригаду

Летом 2018 года США отправят в Европу 1-ю танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе. Об этом говорится в заявлении на сайте армии США.

Отмечается, что танковую бригаду направят в рамках ротации сил операции Atlantic Resolve.

"Бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и регионам", - сказал полковник Уилсон Резерфорд IV, командующий 1-й танковой бригады, пишет korrespondent.net

"Мы - подготовленная боевая бригада, которая полностью готова к проведению полного комплекса операций в поддержку армии США в Европе", - добавил.

Операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.