Умер гитарист Motorhead Эдди Кларк

Гитарист рок-группы Motorhead Эдди Кларк скончался в возрасте 67 лет от воспаления легких, пишет издание Independent.

"Мы в отчаянии сообщаем новость, которую сами услышали чуть раньше сегодня… Эдвард Аллан Кларк, или, как мы знаем и любим его, "Быстрый" (Fast) Эдди Кларк, скончался вчера", — отмечается на фейсбуке группы.

Кларк, как сообщает издание, играл в группе с 1976 года, то есть практически с момента ее основания, пишет РИА Новости