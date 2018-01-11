В Ингушетии женщина изменила внешность и втайне от супруга вышла замуж за его друга

Одно торжество в Ингушетии уже может возглавить список самых громких свадеб. Детали этой семейной драмы сейчас все горячо обсуждают. Мать двоих детей сообщила мужу, что ей нужно срочно уехать к заболевшей родственнице, а сама направилась на собственную свадьбу, где уже в роли переодетой невесты вновь пошла под венец.

Если на Кавказе есть многоженство, почему нет многомужества - решила вот эта девушка и стала первой - кто женил на себе двух мужчин.

Невероятная история произошла в маленьком ингушском селе Плиево. Здесь замужняя дама, у которой двое детей, разыграла настоящий свадебный спектакль. Сотни людей оказались обмануты, жених остался без невесты, разрушены две семьи.

Журналисты специально приехали в поселок чтобы выяснить было ли это на самом деле. Удалось найти и дом этой девушки. Но дверь никто не открыл.

Будучи в браке, девушка захотела взять себе второго мужа. Выбор пал на друга супруга. Первый муж и не подозревал о планах любимой. Она рассказала, что у нее есть подруга, очень похожая на нее, сирота без родни, которая хочет замуж. Предложила супругу познакомить ее с его другом и передала свой же тайный телефонный номер. Потом несколько месяцев переписывалась с товарищем мужа. Прежде они никогда не виделись. В итоге - дошло до свадьбы.

Чтобы стать невестой - уже во второй раз в своей жизни, ей пришлось обмануть всех родственников: сказала, что уехала к больной тете. Сама же в это время надела хиджаб, голубые линзы, увеличила губы и приехала к своему новому жениху. При этом на свадьбе сидит ее первый муж и вся его родня. Девушка уже тогда была в шаге от провала.

Однако вечером настоящий муж решил связаться со своей супругой, но не смог, она пропала, на звонки не отвечает. Артистку разоблачила ее родная сестра. В итоге этот курьезный брак не продлился и суток. Девушку вернули в отчий дом, пишет ren.tv.

После того, как история разошлась по всей республике - трое участников этого кавказского любовного многоугольника - не выдержали позора - и пропали бесследно.

Теперь все гадают, для чего девушка все это затеяла? Мотив пока неизвестен. Есть разные версии, кто-то считает из-за денег и калыма, кто-то говорит о шизофрении и раздвоении личности, но большинство все же полагает, что это любовь, от которой сходят с ума.