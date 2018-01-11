Спрыгнувший с экстремальной высоты россиянин остался жив. ВИДЕО

Житель Ивановской области выжил, спрыгнув с балкона многоэтажного дома, передает IvanovoNews.

На кадрах сделанной записи видно, как мужчина медленно спускает с экстремальной высоты стропы парашюта, затем залезает на ограждение открытого балкона, ловит ветер и прыгает вниз, делая в воздухе сальто.

К счастью для экстремала, парашют успел полностью раскрыться, и мужчина благополучно приземлился, пишет ren.tv