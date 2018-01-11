Первая смерть от гриппа: 42-х летняя женщина из Кишинева скончалась от осложнений

42-х летняя женщина из Кишинева скончалась от осложнений, вызванных гриппом. Это первый летальный исход в этом сезоне. Пациентка умерла в столичной больнице Архангела Михаила, куда ее положили с диагнозом грипп и двусторонняя пневмония.

"Она заболела в первых числах января. Обратилась к врачу, и ей назначили лечение, которое не дало результатов. В результате осложнений она скончалась 9 января", - сказал глава управления здравоохранения Кишинева Михай Молдовану.



В Национальном центре общественного здоровья говорят, что женщина страдала ожирением и сахарным диабетом, а поэтому состояла в группе риска и должны была сделать прививку от гриппа. Но полиса у пациентки не было, и сама она за прививкой не обращалась.



По данным министерства здравоохранения, в этом сезоне зарегистрировано шесть случаев гриппа. А в первую неделю нового года отмечено 639 новых случаев острых респираторных инфекций. Это, правда, на 60% меньше, чем год назад.



В этом году Минздрав отправил поликлиникам 200 тысяч доз вакцины от гриппа для вакцинации людей из группы риска.





