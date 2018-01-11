Под Одессой массовый мор рыбы. ВИДЕО

В Днестровском лимане случился массовый мор рыбы. Об этом сообщил одесский эколог и бывший директор парка Тузловские лиманы Иван Русев в Facebook, опубликовав соответствующие доказательства.

"Вот так бывает, когда берутся не за свое дело или не соблюдают технологию, или просто с жиру бесятся", — написал Русев.

В то же время Одесская рыбоохрана сообщила, что информация Русева "не соответствует действительности" и предоставили фото чистого водоема без рыбьих туш, пишет korrespondent.net