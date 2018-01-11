Пять женщин обвинили Джеймса Франко в домогательствах

Режиссера и актера Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах сразу пять женщин. Четверо из них являлись студентками его киношколы, в то время, как пятая назвала кинематографиста своим наставником, пишет Los Angeles Times.

По словам женщин, Франко вел себя с ними неподобающим образом на занятиях, а также во время съемок откровенных сцен.

Адвокат актера уже успел прокомментировать обвинения заявив, что его клиент опровергает все высказанные в его адрес обвинения, пишет korrespondent.net

В настоящее время Джеймс Франко является одним из главных претендентов на премию "Оскар", церемония награждения которого состоится 23 января.