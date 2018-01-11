Беглого главаря банды якудза вычислили по татуировкам

Полиция Таиланда задержала 74-летнего лидера одной из группировок японской мафии якудза, который скрывался от полиции около 15 лет.

Шигехару Шираи, которого полиция называет лидером группировки "Кодокаи", входящей в крупнейшую банду якудзы "Ямагучи-гуми", был задержан в северной части Таиланда.

В ближайшее время японца экстрадируют на родину, где его обвиняют в организации убийства японского криминального авторитета.

Выйти на след гангстера помогли фотографии, опубликованные в "Фейсбуке". На них он был запечатлен во время игры в шашки возле своего дома.

Шираи выдали татуировки, полностью покрывающие его спину и грудь - на фото японец сидит за шашечной доской с голым торсом.

Также на фотографиях, которые сделал и позже выложил в соцсеть местный житель, видны отсутствующие фаланги мизинца на левой руке Шираи, сообщает ВВС.

Фото вызвали большой интерес интернет-пользователей и привлекли внимание японской полиции.

При задержании выяснилось, что сроки действия паспорта и таиландской визы японца истекли более десяти лет назад.

74-летнего главаря группировки обвиняют в убийстве своего конкурента в 2003 году. Шигехару Ширай подтверждает причастность к банде, однако отрицает обвинения в убийстве.

Японская мафия якудза была важной частью японского общества на протяжении многих веков, поскольку была тесно связана с экономической и политической жизнью страны.

Якудза жестко придерживается соблюдения кодекса мафии, за нарушение которого предусмотрено неминуемое наказание (отрезание себе фаланги пальца - часть ритуала искупления вины).

В 1980-х годах в якудза входило около 40 преступных синдикатов, а число бойцов насчитывало около 90 тыс. человек. Впоследствии число бойцов постепенно снижалось.

Якудза специализируется на крышевании проституции и нелегального игорного бизнеса, торговле наркотиками, оружием и боеприпасами, контрабанде и финансовых махинациях.

В последние годы Япония вновь столкнулась с проблемой активизации деятельности преступных группировок, что связывают с расколом в крупнейшей банде "Ямагути-гуми".

Отделившаяся от нее часть организовала свою собственную группировку, после чего между враждующими кланами произошло несколько столкновений.