На ремонт столичных подземных переходов выделят почти полтора миллиона леев

В столице отремонтируют пять подземных пешеходных переходов. Сначала обновят переход у первой муниципальной больницы. Ступени там разрушены, освещения нет, а стены обклеены рекламными плакатами.

Накануне рабочие заменили перегоревшие лампочки и приступили к ремонту ступеней. Затем по плану замена канализационных люков.



На очереди и другие подземные переходы. У Южного автовокзала переход построили 40 лет назад. С тех пор в нём делали лишь косметический ремонт. Из-за накопившегося там мусора, многие пешеходы его избегают.



В этом году Управление общественного транспорта и путей сообщения намерено потратить на обновление и содержание столичных подземных переходов почти полтора миллиона леев.



"Мы считаем, что необходим капитальный ремонт и его нужно сделать качественно. Использовать материалы, которые выдержат долгосрочную эксплуатацию в течение десятков лет. Уверен, нам удастся найти для этого необходимые финансовые средства. Возможно, удастся сэкономить на других работах", - сказал и.о. главы управления транспорта Виталий Бутучел.



В столице 18 подземных пешеходных переходов. Десять сдают в аренду.



