Ремонт главной улицы в Бельцах прервали из-за плохой погоды

В Бельцах приостановили ремонт главной улицы города. До сих пор рабочие сняли лишь верхний слой асфальта. Администрация муниципия говорит, что работы прервали из-за неблагоприятной погоды.

Больше всего сложившейся ситуацией недовольны водители.



По словам местных властей, в прошлом году на ремонт дорог потратили лишь половину выделенных на эти цели средств. Всему виной, говорят они, неблагоприятная погода.



"В прошлом году мы планировали потратить более 32 миллионов леев, но из-за непогоды в ноябре-декабре ремонт приостановили", - сказал заместитель мэра Бельц Леонид Бабий.



Ремонт улицы Штефана чел Маре обойдётся администрации Бельц в десять миллионов леев. Всего же на ремонт и содержание дорог местные власти получили из Дорожного фонда 18 миллионов.



