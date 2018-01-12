Проект "Модернизация государственных услуг" требует займа в размере 22,34 млн долларов США

Республика Молдова может договориться о займе в размере 22,34 млн долларов США для осуществления проекта "Модернизация государственных услуг", так как 11 января правительство дало положительный отзыв по данной инициативе.

Кредит возьмут в двух учреждениях - в Международной ассоциации развития и Международном банке реконструкции и развития (оба учреждения входят в группу Всемирного банка).



По мнению властей, Республика Молдова добилась прогресса как в реформе государственного управления, так и в модернизации государственного сектора. В частности, чтобы стимулировать деятельность по модернизации государственных услуг, ответственными за предоставление которых являются центральные органы власти, правительство обратилось за помощью к Всемирному банку. При поддержке финансового учреждения правительство намерено провести широкомасштабное качественное и количественное преобразование государственных услуг.

По предварительным оценкам, реализация проекта "Модернизация государственных услуг" будет способствовать сокращению на четверть времени, необходимого для предоставления не менее 21 государственной услуги. В рамках модернизации будет применяться Методология реинжиниринга государственных услуг, которая будет включать анализ затрат-выгоды реинжиниринга и оцифровки. Предполагается, что этот методологический документ будет разработан в процессе реализации проекта.

Соглашения были подписаны в Кишиневе 28 ноября 2017 года. Проект будет внедряться до 30 июня 2023 года. Срок действия соглашений составляет 20 лет с даты подписания. Парламент должен проголосовать по окончательному решению о получении финансовых ресурсов, читать далее https://point.md/ru/novosti/ekonomika/pravitelstvo-vozmet-eshche-odin-kredit-vo-vsemirnom-banke