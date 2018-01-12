Вячеслав Ионицэ: Экспорт, а не денежные переводы в настоящее время являются основным источником дохода для государства

Деньги, отправленные гражданами Молдовы из-за границы, больше не являются основным источником дохода для граждан и государства. Такой вывод сделал эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, который проанализировал ситуацию денежных переводов в последние годы.

Эксперт обнаружил, что в течение трех лет объем экспорта превысил сумму денежных переводов и, следовательно, деньги отправленные гражданами из-за рубежа больше не являются основным доходом страны. В этом контексте Ионицэ заявляет, что Молдова должна развиваться путем привлечения инвестиций и создания рабочих мест. «За 18 лет денежные переводы молдаван через официальные каналы (банки и системы денежных переводов) составили 18 млрд. долларов США, но в действительности сумма достигла 27 млрд. долларов США, учитывая объем валюты, проданной на валютном рынке наличными. Дисбаланс в размере 9 млрд. долларов США показывает, что эти деньги были ввезены в страну гражданами Молдовы, которые приехали домой. Также за 18 лет Республика Молдова экспортировала товары на сумму 27 млрд. долларов США. Другими словами, чистый доход от иностранных денег равен совокупному доходу от экспорта», - говорит Ионицэ. Он также обращает внимание на тот факт, что объем денежных переводов за прошлый год составит 1,27 млрд. долларов США, а продажи иностранной валюты - 2 млрд. долларов США, что ниже уровня экспортных поступлений. По данным за 11 месяцев 2017 года объем экспорта составил 2,192 млрд долларов США, а окончательная сумма за весь год будет еще выше.

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