Деньги за 2017 год предоставят из резервного фонда правительства. Согласно подсчетам, этих денег хватит, чтобы покрыть стоимость аренды, которую владельцы платили за пользование землей.



"Проект разработали для постоянной поддержки владельцев сельхозугодий за трассой Рыбница-Тирасполь, а также для поддержки социально-экономического развития населенных пунктов в зоне безопасности", сказал министр сельского хозяйства Ливиу Волконович.



Финансовые средства выделят на основании регламента, разработанного и утвержденного Дубоссарским райсоветом. Сельхозугодья за трассой Рыбница-Тирасполь занимают почти шесть с половиной тысяч гектаров.



5500 фермерам с 2014 года тираспольская администрация ограничивала доступ к землям. В конце прошлого года был подписан протокол, согласно которому аграрии смогут обрабатывать свои участки. Им надо лишь представить документы, подтверждающие право собственности.