Итальянский астрофизик Джулио Магли предположил, что область пустоты длиной в тридцать метров в пирамиде Хеопса может хранить в себе трон, сделанный из метеоритного железа. Выводы ученого появились в Eurekalert.
По словам астрофизика, найденные пустоты вряд ли были ошибкой, допущенной при строительстве, или несли какую-либо архитектурную функцию вроде снижения нагрузки на главный коридор пирамиды, как предполагают некоторые эксперты.
Он отмечает, что согласно египетской погребальной религии, "после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам на севере".
Магли указывает, что в пирамиде есть четыре узких канала, по которым дух усопшего правителя мог бы "выбраться наружу", при этом проход, ведущий на север, заканчивается запечатанной дверью.
Именно за ней, как считает ученый, находятся найденные пустоты, которые, скорее всего, представляют собой камеру с троном, пишет korrespondent.net
Пирамида Хеопса является одним из семи чудес света. Ее, построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры. Это сооружение высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.
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авторы издания DW