Столичный житель избил свою сестру

Житель столицы избил сестру за замечание. 53-летняя женщина попросила брата не заигрывать с ее подругой, находясь у нее в гостях. Мужчине это не понравилось и он дал волю кулакам.

"Он бил меня ногами и кулаками, чуть не задушил. Повезло, что девятилетний ребенок открыл дверь, и я убежала. Пришла в скорую, наложили швы на нос".

Скандал произошел в столичном секторе Чеканы, но после конфликта мужчина не утихомирился. Вернувшись домой без ключей он сорвал оставшуюся злость на двери.

"Взял "болгарку" и сломал замок. Мы, когда поехали в скорую, закрыли дверь. Когда приехали, замок взломан, дверь открыта, а он спал на полу".

Полицейские допросили мужчину. За побои ему грозит штраф.