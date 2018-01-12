Подросток устроил резню в ночном клубе в Дрокии

Компания молодых людей проводила время в ночном клубе. В какой-то момент между нетрезвыми уже отдыхающими произошла ссора, в ходе которой несовершеннолетний схватил нож и нанес им множество ударов окружающим его людям, сообщает drochia.tv.

По словам замглавы районной больницы Дрокии Петру Могоряну, один из пострадавших получил удар ножом в живот и был срочно прооперирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Еще у одного из госпитализированных – раны на руках. Позже в больницу обратились еще два человека, пострадавшие в ходе конфликта.

В отношении несовершеннолетнего было заведено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет, пишет aif.md





