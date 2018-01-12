Осторожно - грипп! Рекомендации жителям Молдовы

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты выпустило ряд рекомендаций, которые помогут не заболеть гриппом. Ранее в столице был зарегистрирован первый случай смерти в этом году, вызванный вирусом гриппа A(H1N1).

Заболеваемость гриппом в стране в настоящее время находится ниже эпидемического уровня. Были зарегистрированы четыре случая заражения, передает Молдпрес.

Руководство Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты рекомендует гражданам не прибегать к самолечению, а обратиться к врачу при появлении первых симптомов заболевания, а также избегать контактов больных с беременными женщинами, лицами с низким иммунитетом, больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями, страдающими диабетом и ожирением.

Врачи рекомендуют населению и медперсоналу использовать защитные маски при оказании помощи и уходе за больными. Также они рекомендуют мыть руки водой и мылом, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками во время кашля и чихания, избегать места большого скопления людей.

За последнюю неделю в столице зарегистрирован рост количества респираторных инфекций, в основном из-за колебаний температуры, а также из-за возвращения детей в школы после каникул.

В столице из-за вируса A(H1N1) умерла 42-летняя женщина на следующий день после того, как была госпитализирована в тяжелом состоянии.