Столичный житель вымогал 5000 евро, пообещав повлиять на исход рассматриваемого дела

Житель столицы был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра по подозрению в оказании влияния посредством подкупа судей.

Согласно материалам следствия, мужчина потребовал от некого человека 5000 евро в октябре прошлого года, пообещав за это повлиять на судей Оргеева, чтобы те вынесли оправдательный приговор его брату.

Первоначально подозреваемый получил 1000 евро, а момент передачи остальной суммы в 4000 евро проходил под контролем офицеров НАЦ. В результате, житель столицы был задержан на 72 часа.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы до 6 лет или штраф в размере до 200 тысяч леев, пишет aif.md.



