Для умных попугаев в Новой Зеландии построили спортплощадку

Орнитологи в Новой Зеландии построили тренажерный зал для горных попугаев кеа, надеясь спасти их из-под колес автомобилей.

Попугаи кеа считаются самыми умными среди своих собратьев и являются единственными альпийскими попугаями с высоким уровнем интеллекта. Эти птицы славятся своим игривым поведением и способностью передавать предметы другим попугаям, сообщает портал TJ.

Одним из любимых развлечений кеа в новозеландском Милфорд-Саунде стало передвижение дорожных конусов от обочины к середине проезжей части. Причем ученые не исключают, что попугаи не просто играют с конусами, а пытаются с помощью них заставить проезжающие мимо автомобили притормозить, чтобы у водителей можно было попросить еды. Впрочем, такое игривое поведение зачастую оборачивается трагедией, и все больше кеа гибнут под колесами машин.

Чтобы отвлечь кеа от конусов, рядом с дорогой для них построили спортивную площадку, где есть лестницы, вращающиеся цилиндры, качели и другие элементы. Спортивный объект будет регулярно перестраиваться, чтобы птицы не заскучали, пишет NZ Herald.

Это уже не первый тренажерный зал для попугаев. Другие три еще раньше были установлены в разных частях Новой Зеландии, в том числе на автостоянке, где кеа атаковали автомобили, передает Моя планета.