Полярную ночь предложено сделать светлее при помощи спутников

Ученые ракетно-космической корпорации «Энергия» выступили с предложением сделать долгие ночи в российском Заполярье светлее при помощи специальных спутников-отражателей. Соответствующее предложение ученые представят в докладе, подготовленном для «Королевских чтений» в Москве.

«Для освещения заполярных районов России в зимний период предлагается использовать отраженный от спутников-осветителей световой поток», — следует из тезисов доклада, опубликованных на сайте «Королевских чтений», передает Моя планета.

По мнению ученых, на каждом спутнике, находящемся на приполярной орбите, следует разметить отражатели, сделанные из мембранного диска радиусом 50 м. Этот диск, в свою очередь, будет соединен с корпусом спутника центральной жесткой вставкой радиусом 5 м. Саму мембрану планируется изготовить из алюминизированной полиамидной пленки толщиной 0,0001 см.

Полярная ночь заканчивается на Северном полюсе 18 марта, на смену ей приходит полярный день, который длится почти полгода.