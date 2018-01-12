Шок для европейских пограничников: 20 молдаван уместились в маршрутке на 7 мест

26-летний водитель из Молдовы оказался в непростой ситуации, когда на польско-немецкой границе микроавтобус остановили пограничники. В ходе досмотра транспортного средства, рассчитанного на 7 пассажиров, представители польской Погранполиции обнаружили 20 молдаван. Большинство из них находились в багажном отсеке и расположились на дорожных сумках и запасном колесе.

В ходе разбирательств выяснилось, что уроженцы Молдовы на законном основании пребывали в Польше и намеревались отправиться в Германию, сообщает unimedia.info.

Водитель микроавтобуса был оштрафован на 500 польских злотых (около 100 евро). Кроме того, у него временно отобрали водительские права, пишет aif.md





