Нововведения в работе молдавских музеев

Закон о музеях был опубликован сегодня в "Официальном мониторе Республики Молдова". Документ направлен на модернизацию и повышение эффективности музеев нашей страны.

Новый закон предполагает создание Методологического центра в области музеологии, который будет оказывать помощь профильным учреждениям, передает Молдпрес. В то же время будут подготовлены специалисты в этой области, а образовательные программы музеев будут внесены в школьную программу.

Кроме того, документ регулирует создание и классификацию музеев, музейного наследия, материально-технической базы и финансирование музейных учреждений. Для эффективного мониторинга музейной деятельности введена процедура аккредитации, реорганизации и ликвидации музеев.

Законопроект был разработан для выполнения обязательств, принятых в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а также в соответствии со Стратегией развития культуры "Культура - 2020".

Настоящий закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, а в течение 12 месяцев со дня его вступления в силу правительство согласует свои нормативные акты с этим законом.