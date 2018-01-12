Увеличился размер ежегодного личного освобождения

Размер ежегодного личного освобождения увеличилась с 10 620 леев в прошлом году до 11 280 леев – в 2018 году.

Лица с ограничениями возможностей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или участия в боевых действиях по защите независимости и территориальной целостности Республики Молдова, лица с ограничениями возможностей, вызванными врождённым заболеванием или заболеванием с детских лет, пенсионеры-жертвы политических репрессий, впоследствии реабилитированные, а также другие предусмотренные законодательством категории, будут пользоваться личным освобождением в размере 16 800 леев, по сравнению с 15 840 леев – в прошлом году, передает ipn.md.



Физическое лицо, находящееся в браке, может пользоваться правом на дополнительное ежегодное освобождение в размере 11 280 леев, если его супруг/супруга не трудоустроен и не пользуется личным освобождением.



Несколько увеличиваются и освобождения для иждивенцев: детей, родителей и т. д. Их размер вырос с 2 340 леев в 2017 году до 2 520 леев за каждое лицо, находящееся на иждивении. За исключением лиц с ограниченными возможностями с детства, которые пользуются годовым освобождением в размере 11 280 леев.



Ставка подоходного налога в 7 процентов будет применяться в отношении налогооблагаемого годового дохода в размере до 33 тысяч леев. Для годового дохода, превышающего эту сумму, применяется налог в 18%.