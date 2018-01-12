Акции Puma рекодно упали до минимума за 16 лет

В начале торгов в пятницу, 12 января, падение акций Puma достигало 16% и было рекордным с 2001 года.

К 10:47 по Киеву бумаги подешевели на 7,5% на Франкфуртской бирже, передает агентство Интерфакс-Украина. За последний год капитализация компании выросла на 28% - до €5,3 млрд.

Накануне французская холдинговая компания Kering SA, владеющая многими известными модными брендами, объявила о намерении распределить 70% акций принадлежащего ей производителя спортивной одежды Puma SE между своими акционерами.

Таким образом, доля акций Puma, принадлежащая Kering, снизится до 16%, и компания сосредоточится исключительно на брендах класса "люкс", включая Gucci, Saint Laurent и Balenciaga, пишет nv.ua

Холдинговая компания Artemis, принадлежащая семье Пино и владеющая 40,9% акций Kering, получит 29%-ную долю в Puma после распределения акций, говорится в пресс-релизе Kering.

Эксперты отмечают, что объявленная мера повысит волатильность акций Puma в ближайшей перспективе, поскольку новые акционеры могут захотеть продать доставшиеся им акции. Аналитики Bank of America и MainFirst понизили свою оценку бумаг компании.