Facebook планирует выпустить собственную камеру с искусственным интеллектом

Компания Facebook собирается выйти на рынок умных ассистентов с устройством для видеочатов под названием Portal.Устройство уже называют конкурентом линейки Amazon Echo, говорится в статье на сайте Cheddar.

Как отмечает издание, новое устройство от Facebook получит широкоугольную камеру, способную распознавать лица людей. Это позволит Portal сравнивать пользователей с их изображениями в аккаунтах. Крупнейшая социальная сеть в мире занимается технологиями распознавания лица в течение многих лет и в последнее время стала уведомлять пользователей, если их лица появляются на фотографиях, на которых они не отмечены.

Устройство позволит пользователям общаться с друзьями по видеочату, смотреть фильмы и слушать музыку. Portal можно будет управлять с помощью голосовых команд. Кроме того, гаджет будет поддерживать потоковые сервисы, такие как Netflix и Spotify, пишет nv.ua

Руководитель Building 8 Эндрю Босворт не подтвердил информацию о новом устройстве, однако заметил: "Не могу комментировать предположения, но подтверждаю, что это будет впечатляющий год для AR/VR".

Facebook в настоящее время планирует цену Portal в $ 499, но может принять решение снизить цену для дальнейшего стимулирования потребителей. При этом розничная цена Echo Show от Amazon составляет $ 229. Марк Цукерберг уже якобы сообщил сотрудникам, что он не заботится о получении прибыли с устройства, а хочет изменить поведение пользователей.