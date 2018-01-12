Nissan показала систему управления автомобилем "силой мысли"

На выставке CES 2018 компания Nissan продемонстрировала технологию Brain-to-Vehicle (B2V), которая позволит умным автомобилям считывать сигналы мозга водителя. Для демонстрации эта система была установлена на электрокар Leaf нового поколения, пишет The Verge.

Новая технология интерпретирует сигналы, поступающие от мозга водителя, чтобы помочь ему в управлении автомобилем. В компании надеются, что B2V позволит сократить время реакции на управляющие действия.

Пока водителю-испытателю приходится надевать специальный шлем, в который встроены датчики, измеряющие мозговую активность. Затем она анализируется встроенной в автомобиль системой. За счет предсказания поворота руля или торможения Brain-to-Vehicle осуществляет необходимое действие на 0,2-0,5 секунды быстрее, чем это делает сам водитель без подобной вспомогательной системы. В некоторых чрезвычайных ситуациях такого времени достаточно для того, чтобы избежать катастрофы, пишет nv.ua

Когда система получит свое серийное воплощение, точно неизвестно. Пока устройство выглядит достаточно громоздким и неудобным.

"Эта технология - то, что показывается на относительно ранней стадии, она еще не близка к реализации. Мы нацелены на практическое применение в срок от 5 до 10 лет", - заявил представитель Nissan.

Журналисты отмечают, что Nissan называет это "эксклюзивной" технологией, но компания не первая, которая изучает идею об использовании мозговых волн при вождении. В Renault экспериментировали с использованием подобных технологий для управления автомобилем в 2016 году, а Jaguar в 2015 году объявил, что работает над способом измерения мозговых волн водителя для того, чтобы убедиться, что они обращают внимание на дорогу.

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