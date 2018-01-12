Владимир Кличко рассказал о своем страхе

Экс-чемпион мира Владимир Кличко рассказал, какой страх он испытывал во время своей спортивной карьеры

Как сообщае Братство Кличко, Владимир всегда испытывал страх при выходе в ринг, но это ему помогало становиться сильнее.

"Когда я выходил на ринг, я всегда опасался. Но это давало мне силы, помогало преодолеть сопротивление. Страх – это подарок, который делает нас быстрее, умнее и сильнее", - сказал украинец.

Также Кличко заверил, что, несмотря на поражение от Джошуа, он очень многому после этого научился и приобрел, пишет nv.ua

В декабре Владимир Кличко рассказал, почему отказался от реванша против Энтони Джошуа. По словам украинца, контракт на поединок был уже на его столе, но в последний момент он принял решение о завершении карьеры.

Недавно украинский экс-спортсмен заявил о том, что он не потерял интерес к боксу, но для возвращения на ринг ему нужна причина.