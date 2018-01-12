В Одессе пассажирам пришлось выпрыгивать через окна, спасаясь из горящего трамвая

В пятницу, 12 января, на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой в Одессе загорелся трамвай. Как сообщает Думская, инцидент произошел на маршруте №28.

При этом отмечается, что водителю не сразу удалось открыть дверь трамвая, и некоторые пассажиры спасались от пожара, выпрыгивая через окна.

В результате одна женщина во время падения сломала себе ногу и была госпитализирована, пишет nv.ua

В пресс-службе КП Одесгорэлектротранс пояснили, что в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

Трамвай в итоге выгорел практически полностью.