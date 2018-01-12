Сильвия Раду: Городская инфраструктура должна быть адаптирована к потребностям людей с локомоторными нарушениями

Проект «Кишинэу для всех» обсуждался на встрече временно исполняющего обязанности генпримара Сильвии Раду с представителями ассоциации «Motivație». Цель проекта - решить проблемы людей с особыми потребностями и локомоторными нарушениями.

Сильвия Раду подтвердила готовность адаптировать городскую инфраструктуру к потребностям людей с локомоторными нарушениями. Она сказала, что уже подписала распоряжение, чтобы определить основные проблемы, с которыми они сталкиваются и найти решения. В то же время Раду призвала представителей ассоциации выработать предложения и предложения местным властям для обеспечения более эффективного сотрудничества в этом отношении. Согласно пресс-релизу примэрии, «временно исполняющая обязанности генерального примара пообещала создать рабочую группу в муниципии, чтобы решить проблему адаптации доступа к общественным местам. Группа разработает план действий с задачами, которые должны быть достигнуты в 2018-2019 годах, - пообещала Сильвия Раду». Исполнительный директор Ассоциации „Motivație” Игорь Мериакре сказал, что достигнуты успехи в обеспечении троллейбусов пандусами для инвалидных колясок. Тем не менее, Мериакре обратил внимание на то, что по-прежнему существует достаточно архитектурных барьеров, таких как доступность улиц и тротуаров, к остановкам, подземным переходам, пандусам для доступа к госучреждениями и т. д.

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